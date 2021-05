Joe Biden approuve une vente d’armes sophistiquées à Israël pour 735 millions de dollars

L’administration Biden a approuvé la vente, par Boeing, d’armes à guidage de précision, pour un montant de 735 millions de dollars, à Israël, affirme le Washington Post dans son édition de lundi, s’appuyant sur des confidences de trois proches du dossier. L’accord a été approuvé par le Congrès, quelques jours avant les violences entre Israël et le Hamas.

« Autoriser cette proposition de vente de bombes intelligentes, sans faire pression sur Israël pour qu’il accepte un cessez-le-feu, ne fera qu’aboutir à un carnage supplémentaire », a réagi un Démocrate de la commission des Affaires étrangères.

Tandis que le conflit entre l’Etat hébreu et le groupe islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza entre dans sa deuxième semaine, l’armée israélienne a déclenché, tôt lundi matin, une série de lourdes frappes à plusieurs endroits du territoire palestinien, après des salves de roquettes tirées sur des localités israéliennes frontalières à Gaza, tout au long de la nuit.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé, lundi, Israëliens et Palestiniens à « protéger les civils et particulièrement les enfants », réaffirmant que l’Etat hébreu avait, « en tant que démocratie », un « devoir particulier » en la matière. Il a une nouvelle fois apporté le soutien des Etats-Unis au droit d’Israël « à se défendre », estimant qu’il n’y avait « aucune équivalence possible entre un groupe terroriste, qui tire des roquettes de manière aveugle contre des civils, et un pays qui se défend contre ces attaques ».