Le puissant message de Blaaz à ceux qui célèbrent « prématurément » sa mort

Blaaz est sorti de son silence, ce mercredi 12 mai. « Je n’ai jamais prévu être malade, surtout aussi longtemps et aussi gravement », a déclaré le célèbre rappeur béninois, toujours convalescent.

Depuis décembre dernier que l’annonce sur l’état de santé du rappeur béninois, Blazz, a été faite, les rumeurs de toute sorte y sont allées de paire. Gravement malade, selon plusieurs sources, le rappeur est resté dans le silence jusqu’à ce jour.

« Je suis assez grand d’expériences pour savoir quand me taire et observer ou encore, quand réagir. Encore une fois [ Je ne vous oublie pas ]… C’était d’ailleurs le premier message que je vous ai adressé quand j’ai retrouvé mes facultés et que je n’étais plus inconscient. », a écrit Blazz, mercredi 12 mai, sur sa page Facebook.

Il poursuit, en disant que « les choses ne se passent pas toujours comme on l’aurait souhaité dans la vie. Je n’ai jamais prévu être malade, surtout aussi longtemps et aussi gravement. »

« Des gens que je ne connaissais pas pour la plupart qui célébraient prématurément mon départ comme si je les empêchais de devenir quelqu’un. Tout au long de ma carrière, je n’ai jamais souhaité le mal de quelqu’un, au contraire, j’aide quand je peux et je partage un morceau/clip que j’aime bien. », a déclaré Nabil Franck Lawal Assani, qui visiblement a été au parfum de toutes les rumeurs colportées à son encontre, pendant cette période. Beaucoup de messages relayés sur les réseaux sociaux n’ont, en effet, pas été du tout tendres avec le rappeur de 33 ans, alors qu’il a été annoncé gravement malade.

« Ceux qui réclament un direct l’auront en temps voulu, ceux qui veulent savoir comment je vais le sauront mais pour le moment, j’ai d’abord besoin d’être seul, loin de tout ça, afin de complètement me réparer psychologiquement & physiquement. », a fait savoir l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps du Bénin. « J’espère que ça saura se comprendre », a-t-il conclu.

Le vendredi 16 avril dernier, Blaaz avait déjà rassuré ses fans sur son état de santé . « Je vais mieux, merci. Toujours convalescent mais je vais mieux », avait-il écrit à ses fans, qui voulaient en savoir un plus sur s santé.