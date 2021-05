« Je n’oublierai jamais », Joe Biden évoque la mort d’Oussama ben Laden, tué il y a dix ans

Oussama ben Laden est mort depuis dix ans. Joe Biden, qui était à la Maison Blanche le 1er mai 2011, mais en vice-président, reste marqué.

L’assaut contre Oussaman Ben Laden a été donné le 1er mai 2011. Dix ans plus tard, celui qui est devenu président des États-Unis salue « le talent et le courage » des soldats engagés sur le terrain ce jour-là. « C’est un moment que je n’oublierai jamais »: le président américain Joe Biden a évoqué dimanche la mort d’Oussama ben Laden, tué il y a dix ans lors d’un raid des forces spéciales américaines.

Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, était présent le 1er mai 2011 dans la « Situation room », la salle de crise hyper-sécurisée au sous-sol de la Maison Blanche, pour suivre en direct l’opération à Abbottabad, dans le nord du Pakistan, qui allait aboutir à la mort du chef d’Al-Qaïda.

In a statement marking 10 years since the raid that killed Osama bin Laden, Pres. Joe Biden, who watched with then-president Barack Obama in the Situation Room, calls the night “ a moment I will never forget,” boasting, “We followed bin Laden to the gates of hell—and we got him.” pic.twitter.com/1Reuu1r7oJ