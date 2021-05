Japon: 10.000 euros d’amende pour avoir insulté une célébrité qui venait de se suicider

La vedette japonaise de télé-réalité, Hana Kimura, participante de l’émission de téléréalité « Terrace House », diffusée dans le monde entier sur Netflix, avait mis fin à ses jours, en mai 2020. “Tout le monde est content de ta mort”, avait, notamment, écrit l’homme condamné.

Un tribunal de Tokyo a condamné, mercredi, à une amende de l’équivalent de près de 10 000 euros, un homme qui avait insulté, sur Twitter, la vedette japonaise de télé-réalité, Hana Kimura, après le suicide de celle-ci en mai 2020. « La cour a ordonné à l’homme de payer 1,29 million de yens » de dommages-intérêts, a déclaré à l’AFP l’avocat de la mère de la jeune femme, à l’origine de la plainte.

Hana Kimura, une catcheuse professionnelle, âgée de 22 ans, à l’époque, était l’une des participantes de l’émission de télé-réalité « Terrace House », diffusée au Japon sur Fuji TV et dans le monde entier sur Netflix, dans laquelle six jeunes gens partagent une maison, tout en cherchant l’amour. Bien que populaire auprès d’une grande partie du public, Hana Kimura avait aussi reçu des tombereaux d’injures sur les réseaux sociaux, comme « Tout le monde sera content quand tu ne seras plus là », avaient rapporté des médias japonais.

Selon des médias locaux, l’homme condamné, mercredi, avait publié en ligne, après la mort de Hana Kimura, des messages comme « Tout le monde est content de ta mort. Merci ». « L’émission a été annulée à cause de ton suicide, pour qui tu te prends à gêner les gens jusqu’au bout? Va en enfer », avait-il encore écrit sur Twitter, selon les mêmes sources.

La mort de la jeune femme avait eu un écho international, attirant une nouvelle fois l’attention sur la question du cyberharcèlement au Japon et ailleurs. Fin mars, un autre homme avait été inculpé pour injure publique, pour avoir posté des messages insultants sur les réseaux sociaux, visant Hana Kimura, avant la mort de celle-ci.