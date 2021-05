« J’ai défendu les intérêts des Béninois », une ex-diplomate française en détresse crie à l’aide

Ex-fonctionnaire du Quai d’Orsay, Françoise Nicolas avait été nommée en 2008 à l’ambassade de France à Cotonou. Victime d’agression et de harcèlement moral, suite à des dénonciations, elle a été renvoyée en France. Embarquée dès lors dans une série de procédures judiciaires, elle a lancé un SOS aux autorités béninoises.

Depuis le mardi 16 mars 2021, Françoise Nicolas est totalement radiée de l’effectif du ministère français des Affaires étrangères. La raison de cette radiation de cette ancienne fonctionnaire du quai d’Orsay fait suite à une dénonciation d’un système de « détournement des crédits d’État » par le biais d’un « système de facturations occultes », lorsqu’elle était en poste à l’ambassade de France au Bénin, entre 2008 et 2010.

Françoise Nicolas, victime d’une agression

Arrivée en 2008 à l’ambassade de France à Cotonou, Françoise Nicolas était chargée du service « Bourses d’études, Missions, Invitations ». Selon son témoignage, elle a constaté un nombre important de « dossiers fantômes » imputés sur le budget de l’État français, au préjudice du contribuable français, à hauteur d’une centaine de milliers d’euros, dont les raisons sont mystérieuses. C’est ainsi qu’elle a signalé que l’ambassade de France à Cotonou, dirigée à l’époque par Hervé Besancenot, est un lieu de détournements de fonds publics. Un témoignage qu’elle maintient jusqu’à aujourd’hui.

Après avoir constaté les anomalies, Françoise Nicolas a attiré l’attention de sa hiérarchie avant d’exposer la situation à l’administration centrale, à Paris. Mais, cela n’a fait que la plonger davantage. Les dossiers qu’elle traitais lui ont été brusquement retirés. Une situation qui a engendré une tension au sein du service. Plus grave, cette tension a débouché sur une violente altercation, une tentative de meurtre, selon elle, dans son bureau, avec l’une de ses collègues béninoises. Il s’agit d’Armelle Aplogan, une proche de l’ancien ministre défunt, Marcel de Souza. Au même moment, sa collègue porte plainte contre elle au tribunal et livre, selon elle, une version différente de ce qui s’est passé.

Une longue guérilla judiciaire

Sans que la lumière ne soit faite, l’ambassadeur Hervé Besancenot décide de rappeler rapidement Françoise Nicolas en France. C’était un «rapatriement disciplinaire», c’est-à-dire une punition, selon elle. Si Hervé Besancenot s’est défendu sur sa décision, Françoise Nicolas n’a eu de cesse de dénoncer le fait qu’il n’y ait jamais eu d’enquête administrative pour savoir qui des deux femmes était coupable.

S’en suivra une série de procédures et plaintes administratives, tout ceci dans à ses propres frais. « J’ai dû tout assumer seule au plan matériel. Mes économies ont fondu. Je me suis lourdement endettée. Je ne tiens depuis des années que par les gestes de solidarité de mes amis. » a-t-elle témoigné à l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens UGICT. Selon Françoise Nicolas, la proximité de sa collègue avec le pouvoir béninois de l’époque n’a pas du tout été en sa faveur. En juin 2011, paraissait un livre de poche qui racontait les aventures au Bénin de la diplomate française. Il s’agit de « Les diplomates. Derrière la façade des ambassades de France », de Franck Renaud, éditions Nouveau Monde.

Dans cette longue guérilla judiciaire, Françoise Nicolas, qui s’active toujours pour être reconnue comme victime d’une agression, a été radiée de la fonction publique, en juin 2018. Dans un arrêt rendu, mardi 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’arrêté du ministère des Affaires étrangères, comme l’avait fait avant lui le tribunal administratif de Nantes, en juillet 2019.

Françoise Nicolas appelle à l’aide

Désabusée, Françoise Nicolas a publié, 21 mai 2021, un tweet pour demander l’aide des autorités béninoises, face à ce rouleau compresseur qu’est le financement de ses procédures judiciaires dans lesquelles elle s’est engagée. » J’ai défendu les intérêts des Béninois en signalant en interne des détournements de d’argent public à l’ambassade de France au Bénin. Aujourd’hui, je ne peux plus financer mes procédures judiciaires. M’aiderez-vous? » a-t-elle publié sur Twitter avec le lien d’un compte PayPal.

Plusieurs autres publications ont été faites, toujours sur Twitter, avec d’autres éléments du dossier comme preuve.