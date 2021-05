Jack Ma, très discret ces derniers mois, effectue une rare visite au siège d’Alibaba à Hangzhou

Depuis six mois, l’homme le plus riche de Chine, le fondateur d’Alibaba, n’est plus apparu en public alors qu’il venait de critiquer le système de régulation bancaire chinois, jugé dépassé. Ce lundi 10 mai, Jack Ma a effectué une rare visite sur le campus de Hangzhou, nous rapporte Reuters.

Après Xi Jinping, c’est le Chinois le plus connu au monde. Le fondateur d’Alibaba, tombé en disgrâce auprès des autorités chinoises, a effectué, lundi, une rare visite sur le campus de Hangzhou. Selon Reteurs, Jack Ma a effectué cette visite à l’occasion de l' »Ali Day », un événement annuel organisé pour les salariés et leurs familles.

L’homme d’affaires s’est fait extrêmement rare en public depuis son intervention, le 24 octobre, lors d’une conférence à Shanghai, au cours de laquelle il a critiqué la réglementation financière chinoise. A la suite de ces déclarations, Alibaba a notamment dû renoncer à l’introduction en Bourse de sa filiale de « fintech » Ant Group, une opération qui était très attendue, estimée à 37 milliards de dollars (31,57 milliards d’euros).

Jack Ma a été vu, lundi, à bord d’une navette sur le campus en compagnie de plusieurs cadres d’Alibaba, montre une photo prise par un employé, que Reuters a pu consulter. Vêtu d’un t-shirt bleu, d’un pantalon blanc et de chaussures en tissu de style chinois, il est apparu souriant. « C’est tellement excitant de voir Jack », a déclaré l’employé, qui a refusé de donner son nom.

Entrepreneur le plus célèbre de Chine, Jack Ma avait disparu de la scène publique pendant trois mois, avant de réapparaître en janvier lors d’un entretien par visioconférence avec une centaine d’enseignants de zones rurales de la Chine, ce qui a fait bondir les actions du groupe. Il n’a pas effectué d’autres apparitions publiques depuis.

Les autorités chinoises ont imposé, le mois dernier, une importante restructuration à Ant Group, tandis qu’Alibaba s’est vu infliger une amende de 18,2 milliards de yuans (2,33 milliards d’euros) pour abus de position dominante. Une situation qui alimente les spéculations sur une prise de contrôle de l’économie numérique par l’Etat chinois.