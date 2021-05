Italie: 13 morts dans un accident de téléphérique à Stresa

La chute d’une cabine de téléphérique a fait 13 morts, dans la commune de Stresa en Italie, indique le compte Twitter des Secours alpins.

Douze morts, avait annoncé à AFP, Walter Milan, porte-parole des secours. « Un bilan qui, malheureusement, pourrait de nouveau évoluer », a-t-il affirmé. « Le bilan définitif du tragique accident est de 13 victimes et deux blessés graves héliportés à Turin », ont indiqué les Secours alpins sur leur compte Twitter.

Les deux blessés sont des enfants de neuf et cinq ans hospitalisés à Turin dans un état grave. Le premier est en réanimation et son pronostic vital est engagé, selon le quotidien Il Corriere della Sera. Le second, conscient, souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures des jambes.

Selon RFI, l’accident est survenu vers 12H30 (10H30 GMT) à 100 mètres de la station du sommet. Le téléphérique est la principale voie d’accès au mont Mottarone (1500m). Il avait été fermé en 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance. Le président de la Ligurie, région voisine du Piémont, a déploré une « tragédie absurde » survenue au moment où l’Italie profite enfin du déconfinement après des mois de restrictions sanitaires. « Un dimanche de réouverture qui devait être riche d’espoirs », a souligné Giovanni Toti.