Israël: le président demande au chef de l’opposition, Yaïr Lapid, de former un gouvernement

Le président israélien, Reuven Rivlin, a demandé ce mercredi 5 mai, au chef de l’opposition, Yaïr Lapid, de former un gouvernement. Ceci, après l’échec du Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahu, à former un gouvernement avant la date butoir.

Dans une allocution officielle ce mercredi, le président israélien, Reuven Rivlin, a déclaré avoir mandaté le chef de file de l’opposition, Yaïr Lapid, pour la formation du futur gouvernement. « J’ai parlé avec Yaïr Lapid et je lui ait dit que je lui accordais le mandat de former le gouvernement », a-t-il déclaré depuis la présidence, à Jérusalem.

Ce rétropédalage du président fait suite à l’échec du premier ministre sortant, M. Netanyahu, à former un gouvernement avant le délai qui lui a été accordé, à la suite des élections législatives du 23 mars. En effet, Benjamin Netanyahu n’est pas parvenu à rallier une majorité de 61 députés sur les 120 de la Knesset (le Parlement), en vue de former un « gouvernement de droite » comme il le souhaitait.

Après cet échec, le président avait demandé aux partis de lui soumettre des candidats potentiels. « Des recommandations reçues, il est clairement apparu que le député Lapid avait le plus de chance de former un gouvernement », a déclaré le président israélien.

Chef de la formation centriste Yesh Atid (« Il y a un futur »), arrivée en deuxième place avec 17 députés aux législatives, Yaïr Lapid cherche à former un « gouvernement d’union nationale », ralliant la droite, le centre et la gauche, afin de chasser du pouvoir M. Netanyahu, jugé en ce moment pour « corruption » et « malversation » dans une série d’affaires, rapporte L’Orient Le Jour.