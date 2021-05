Israël accuse la télévision d’État chinoise d' »antisémitisme flagrant »

L’ambassade d’Israël en Chine a vivement critiqué « l’antisémitisme flagrant » de la télévision chinoise, lors d’un reportage sur le soutien apporté par Washington à l’Etat hébreu.

Dans une vidéo publiée, mardi, sur Twitter, le service anglophone de la chaîne d’info publique chinoise CGTN mettait en avant le «lobby puissant» des Juifs aux États-Unis et affirmait que «les Juifs dominent les secteurs de la finance, des médias et de l’internet» dans ce pays. En réaction, l’ambassade d’Israël en Chine s’est déclarée, mardi soir, «consternée par l’antisémitisme flagrant exprimé par un média officiel chinois». «Les affirmations proférées dans la vidéo sont racistes et dangereuses, et ne devraient pas être utilisées par un média qui se respecte», a poursuivi l’ambassade sur Twitter.

Les commentaires de CGTN interviennent alors que les affrontements entre Israëliens et Palestiniens sont les plus violents depuis une décennie, faisant au moins 217 victimes palestiniennes dans des raids israéliens, depuis le 10 mai, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans le même temps, 12 Israéliens ont été tués par des tirs de roquettes palestiniennes, d’après la police israélienne.

Pékin a critiqué «l’obstruction» américaine pour faire adopter, au Conseil de sécurité de l’ONU, une déclaration appelant à la fin des hostilités. «À cause de l’obstruction d’un pays, le Conseil de sécurité n’a pas été capable de parler d’une seule voix», a déploré, dimanche, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, en demandant à Washington «de prendre ses responsabilités» aux Nations unies.