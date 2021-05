Irak: salves de roquettes sur une base américaine

Deux roquettes ont été tirées sur une base abritant des Américains, a annoncé l’armée irakienne, ce mardi 4 mai 2021.

Les soldats américains en Irak viennent d’être la cible des attaques à la roquette pour une troisième fois, en seulement trois jours. Ce mardi, alors que Bagdad recevait une délégation gouvernementale américaine, deux roquettes ont été tirées sur la base américaine en Irak.

Les deux Katioucha se sont écrasées sur un espace non occupé de la base aérienne d’Aïn al-Assad « sans faire de dégât ni de victime », a précisé l’armée. Dimanche et lundi déjà, des salves de roquettes avaient touché des bases où sont stationnés des Américains à l’aéroport de Bagdad et au nord de la capitale.

Ces attaques n’ont pas jusqu’ici été revendiquées, mais Washington accuse régulièrement les groupes armés irakiens proches de l’Iran, légion en Irak, de viser ses troupes et ses diplomates.