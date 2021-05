Inter Milan: vers un départ surprise d’Antonio Conte

Selon les informations de « La Gazzetta dello Sport », ce mercredi 26 mai 2021, Antonio Conte serait sur le point de quitter son poste d’entraîneur de l’Inter Milan. Des divergences d’opinions avec les dirigeants sur la nouvelle direction du club en seraient à la base.

L’Inter Milan a écrasé la concurrence cette saison en Serie A, en remportant le Scudetto avec 91 points. Le club a réussi à trouver l’équilibre défensif et offensif qui lui manquait grâce à son entraîneur italien, Antonio Conte, qui est le principal artisan de ce titre. Mais le club risque de connaître un changement majeur dans les prochains jours.

En effet, selon « La Gazzetta dello Sport », Antonio Conte serait tout proche de quitter ses fonctions, potentiellement « dans les prochaines 48 heures ». La raison : les dirigeants, le président Steven Zhang en premier, ont prévu de vendre en masse (pour atteindre 100 millions d’euros de bénéfice sur le mercato) et de réduire la masse salariale de 15 à 20 %.

Cette décision n’est pas du tout du goût d’Antonio Conte, qui visait, après le Scudetto, cette saison, un titre sur la scène européenne, dès la saison prochaine. Et pour cela, il comptait sur un recrutement ambitieux cet été, ce que le groupe chinois Suning, propriétaire du club, n’est plus en mesure d’assumer. Au contraire, il est plutôt dans l’optique de renflouer les caisses. Dans ces conditions, l’Italien ne se verrait plus continuer avec les Nerazzurri.

Désormais, les deux parties doivent trouver un accord pour une séparation à l’amiable. Pour rappel, il reste un an de contrat à l’entraîneur italien, qui touche un salaire de 12 millions d’euros nets par an