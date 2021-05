Inadéquation formation-emploi: l’Afrique du Sud a trouvé la solution « miracle »

Le système dual d’apprentissage, clé de voûte de la formation initiale en Allemagne, intéresse l’Afrique du Sud. Pour former une main-d’œuvre compétente, le pays de Cyril Ramaphosa choisit cette méthode allemande qui joint l’apprentissage en salle et en entreprise.

L’employabilité des jeunes est un objectif présent en permanence dans presque tous les pays africains. Du fait des bonnes performances enregistrées par le marché du travail allemand dans les dernières années, le modèle dual est de plus en plus présenté comme un exemple à suivre. Et l’Afrique du Sud va adopter ce « système allemand », mondialement reconnu comme étant un modèle de réussite.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la formation, Blade Nzimande, a déclaré que son ministère a conclu un partenariat avec le gouvernement allemand, qui permettra à l’Afrique du Sud d’adopter un « système de développement des compétences modernes, de haute qualité et agile » pour la formation professionnelle. Lors de la présentation du vote du budget de son ministère, cette semaine, M. Nzimande a déclaré que cette initiative aidera l’Afrique du Sud à mettre en place un système adapté à ses besoins au 21e siècle.

« À la base de ce développement des compétences, il y aura un système de collège TVET basé sur l’apprentissage, similaire au système dual en Allemagne », a-t-il déclaré. « Ce projet permettra à un plus grand nombre de nos jeunes d’être absorbés par le monde du travail, tout en acquérant les compétences techniques requises, dans le cadre d’un partenariat significatif entre le système d’EFTP et l’industrie. »

M. Nzimande a déclaré que le ministère a également élaboré une nouvelle stratégie en matière de compétences pour soutenir les efforts du gouvernement, visant à atténuer l’impact du Covid -19 et les initiatives en faveur de la relance économique et sociale. « Pour ce faire, nous sommes guidés par la liste des compétences rares et de celles qui sont demandées, que j’ai publiée l’année dernière », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la stratégie en matière de compétences créera un équilibre entre les besoins en compétences à court et à long terme du pays, et veillera à ce que le système de compétences soit renforcé par sa mise en œuvre. « Cette stratégie ciblera les groupes qui sont à la recherche d’un emploi ; ceux qui ont un emploi et qui ont besoin de programmes d’amélioration des compétences/de requalification et ceux qui choisiront des carrières dans des professions où il y a des pénuries de compétences. »

Le système dual allemand

Le système de formation professionnelle en Allemagne est mondialement reconnu comme étant un modèle de réussite. Son organisation, stabilisée au début des années 70, se distingue grandement du système français. La majeure partie de la formation duale se déroule en entreprise (60% à 70%), complémentée par une formation en école sur les savoirs généraux, théoriques et techniques, indispensables à l’exercice d’un métier.

Outre, l’importance donnée dans le mode de formation duale à la formation en entreprise, la particularité de ce système, c’est l’articulation étroite des deux lieux de formation. Que la formation professionnelle soit donnée dans l’école (mode « scolaire ») ou dans l’entreprise (mode « dual »), il n’y a pour la formation à un même métier qu’un seul curriculum et qu’un seul plan de formation. Et dans le cas de la formation sous le modèle « dual », les deux lieux (école et entreprise) fonctionnent en tandem pour l’organisation des horaires des apprentis, alternant les séquences de formation sur une base hebdomadaire.