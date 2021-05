» Il ne faut pas que l’on souffre de la lèpre et que l’on traite la teigne », Oba Chabi Denis à ses détracteurs

A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à « Daïbi Info », le maire de la Commune de Savè, accusé à tord d’être l’instigateur des violences préélectorales dans sa commune, répond à André Okounlola, au roi de Savè et toutes les personnes qui l’ont injustement accusé.

Après avoir fait l’exposé de la situation qui a prévalu dans sa commune, quelques jours avant l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 et le rôle qu’il a joué pour l’apaisement, le maire Chabi Oba Dénis affirme que ceux qui l’accusent d’être l’instigateur des violences, connaissent pourtant la vérité.

Les commanditaires et ceux qui m’accusent, indique-t-il, connaissent la vérité, mais parce que ma tête ne leur plaît pas, on m’accuse à tort.

« Il ne faut pas que l’on souffre de la lèpre et que l’on traite la teigne. L’honorable Okoulola connaît les vraies informations, mais pour me détruire, il m’accuse. Suivez la déclaration de Rachidi Gbadamassi, vous verrez qu’il a la vraie information », a martelé le maire.

Il a profité également de cette tribune pour régler son compte avec le roi de Savè qui, au lieu se mettre au-dessus de la mêlée, est descendu au niveau de ses sujets.

« Pour les accusations du roi, il est dans un autre rôle. Je me demande si un roi se comporte comme il le fait, lui. Il est le seul roi, même la reine d’Angleterre ne dirige pas son royaume avec internet. Il est une particularité au monde. Moi, je suis un artisan de paix. Je suis maire FCBE et le maire que je suis, ne fait pas l’opposition radicale, car je veux marquer mon passage à la mairie de Savè« , a souligné Chabi Oba Denis.

A l’endroit du député André Okounlola, l’édile de Savè lui rappelle que le développement de leur localité doit prévaloir sur les luttes politiciennes.

« Pourquoi Savè doit continuer avec ce qui ne nous arrange pas? Nous devons taire les querelles et amorcer le développement de notre commune. Et quand on parle de développement, la politique politicienne doit se taire« , a martelé l’autorité communale.