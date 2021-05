« Il m’est difficile de vous dire de continuer à tenir bon… », Amissétou Affo Djobo aux résistantes

Disparue de la scène politique au lendemain de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, la présidente du groupe national de contact du mouvement s’engager pour le Bénin, l’honorable Amissétou Affo Djobo, a saisi l’occasion de la fête des mères pour s’adresser aux résistantes.

« Nous avons, certes, perdu la bataille; mais pas la guerre ». C’est en résumé le mot d’encouragement envoyé par l’honorable Amissétou Affo Djobo aux vaillantes combattantes de la lutte pour la restauration de l’Etat de droit et de la démocratie.

A Lire aussi: Marché financier de l’UEMOA: le Bénin sollicite 60 Milliards mais en lève 171

Dans un message publié sur sa Page Facebook, celle qui a disparu du Bénin après avoir reçu une convocation à comparaître, rassure ses camarades de lutte que son silence n’est pas une capitulation.

« Il m’est difficile de vous dire de continuer à tenir bon. Je veux simplement vous dire, nous ne vous avons pas oubliées, ni abandonnées« , rassure la présidente du groupe national de contact.

A l’en croire, le combat pour l’assise nationale doit se poursuivre, car c’est la seule voie de sortie de la crise que nous traversons et qui puisse nous aider à amorcer le développement du pays. Lire ci-dessous, le contenu de son message.

Message d’Amissétou Affo Djobo aux femmes résistantes

Otages dans les prisons de régime de la rupture à cause de vos convictions et de votre amour pour le Bénin, notre patrie commune, mes chères sœurs à vous toutes, je souhaite une bonne fête des mères. Car, mères vous êtes, mamans, vous êtes et c’est à ce titre si prestigieux et noble que vous vous êtes engagées dans le combat pour l’ Amour, la Justice, l’Egalité, la Paix en faveur de tous les enfants du Bénin sans distinction d’origine, d’ethnie, de religion.

Recevez mes vœux de bonne fête des mères. Mères dignes que vous êtes vos places sont dans vos maisons aux côtés de vos enfants, mais le régime de la rupture, régime dictatorial de Cotonou a décidé de vous attribuer le qualificatif de terroristes et de vous priver de vos libertés.

Alors, que toute la communauté des mamans va célébrer cette journée en famille avec leurs enfants et petits enfants, vous mes chères sœurs vous serez entrain de subir les traitements les plus inhumains, les plus dégradants dignes du temps de l’esclavage.

Il m’est difficile de vous dire de continuer à tenir bon. Je veux simplement vous dire nous ne vous avons pas oubliées, ni abandonnées. Je voudrais prier toutes les mamans du Bénin d’observer avec vous toutes une proximité priante en ce jour où tous les enfants célèbrent leur mère.

À vos enfants et petits enfants ainsi qu’à vos familles, je dis courage. Nous avons certes perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu le combat.

Notre combat pour la tenue des assises pour la réconciliation des filles de fils du Bénin reste toujours d’actualité, car c’est l’Unique voie pour la construction de la Nation Béninoise.

À toutes les mamans du Bénin, je dis Bonne Fête des mères Qu’Allah veille et bénisse le Bénin.

Amissetou Affo Djobo