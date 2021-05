« Il est très proche du régime, c’est son droit », Kemi Seba sur Kmal Radji

Depuis quelques temps, Kmal Radji, une figure de l’ONG Urgences Panafricanistes, a pris de distance avec l’organisation et semble s’activer désormais, pour le régime de Patrice Talon. Reçu sur l’émission « GROS PLAN » de BENIN WEB TV ce dimanche 16 mai 2021, le président de l’ONG Urgences Panfricanistes, Kemi Seba, est revenu sur cette actualité dont les béninois s’impatientent d’en savoir plus.

« Kmal Radji est mon petit frère que j’aime bien. Il est le premier qui m’a accueilli quand je suis venu au Bénin. En ce moment, il était beaucoup plus dans le slam. Il est quelqu’un qui aime beaucoup plus l’Afrique. Il a commencé à se prononcer beaucoup plus pour le régime en place parce que pour lui, le régime fait bien », a déclaré Kemi Seba.

A lire aussi: Kemi Seba: « Beaucoup m’ont proposé de déstabiliser le Bénin »

L’activiste poursuit en ces termes: « Si j’ai quelque chose à dire à Kmal Radji, je ne le dirai pas devant les cameras. ça fait un bout de temps qu’il n’est plus dans l’Urgences Panafricanistes, du moins, plus physiquement. Mais la porte ne lui est pas fermée ». « Il est très proche du régime, c’est son droit. Mon seul centre de gravité, c’est le peuple. Je ne peux pas faire d' »atalakou » pour le régime, mais je peux dire que ça, c’est bien, et ça, c’est moins bien. Kmal Radji à sa réalité et je suis convaincu qu’on se rejoindra le moment venu, sur des sujets extranationaux », a-t-il fait savoir.