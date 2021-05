«Il arrive un moment où il est temps de changer», Zidane annonce son départ du Real

En conférence de presse, ce samedi, avant le match Real Madrid vs Athletic Bilbao (dimanche), comptant pour l’avant-dernière journée de Liga, Zinedine Zidane s’est de nouveau prononcé sur son avenir chez le Madrilènes.

A un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, l’avenir de Zinedine Zidane est toujours indécis. Critiqué pour sa gestion du club merengue cette saison, le technicien français est annoncé sur le départ par plusieurs médias espagnols. Daily Mail avance même que l’entraîneur marseillais est lassé de la situation actuelle, où il doit composer avec un effectif en fin de cycle et un président qui change souvent d’avis, et est décidé à plier bagage à la fin du championnat.

Récemment devant la presse, Zizou évoquait lui-même l’hypothèse d’un départ, expliquant qu’il rendrait les choses « faciles » pour le Real Madrid. Ce samedi, il a précisé sa pensée. «Peut-être que vous pensez que je vais arrêter parce que j’en assume la responsabilité ou que je démissionne parce que les choses se compliquent. Jamais. Je fais ce que je fais en me donnant au maximum. Et il arrive un moment où les choses… Où il est temps de changer. Mais pour tout le monde, pas pour moi spécialement. Pour le bien des joueurs, du club. Il y a des moments où tu dois rester et d’autres où tu dois changer ».

Du côté de Madrid, la tendance d’un départ du champion du monde 98 serait claire au point que le président Florentino Perez suivrait aujourd’hui deux pistes pour remplacer le Français aux commandes de l’équipe première: l’ancienne gloire du club et actuel entraîneur de la Real Madrid Castille, Raul, et l’ancien coach de l’AC Milan et de la Juventus, Maximiliano Allegri.