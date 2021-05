Haaland ou Mbappe, Ronaldo donne son avis

Lors de la présentation en tant qu’ambassadeur de Livescore ce 17 mai 2021, la légende vivante Cristiano Ronaldo a été invitée à faire son choix entre les deux cracks du moment, Haaland et Mbappe. Le portugais a prévenu les deux jeunes joueurs qu’ils avaient encore du chemin à faire.

Considérés comme les deux futurs meilleurs joueurs au monde, les attaquants du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain Erling Håland et Kylian Mbappé impressionnent depuis quelques années par leur précocité incroyable.

Mais pour la légende du football, Cristiano Ronaldo, les deux cracks ont encore des choses à prouver. Le quintuple ballon d’or a en effet profité de sa présentation en tant qu’ambassadeur de LiveScore pour leur lancer un avertissement.

« C’est difficile de citer un joueur et de dire qu’il sera le meilleur. Mais je pense que c’est excitant de voir cette nouvelle génération de joueurs comme Erling Håland et Kylian Mbappé qui arrivent. Certains joueurs peuvent faire une ou deux bonnes saisons, mais les vrais grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n’est pas facile. Cela demande beaucoup de travail et d’implication. » a confié le Portugais