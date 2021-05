France – « Sommet sur le financement des économies africaines »: vers une énième désillusion ?

Pour une énième fois, et ceci depuis les indépendances en 1960, les dirigeants africains et européens, ainsi que des institutions multilatérales, se retrouvent à Paris. L’objectif de cette rencontre est de trouver, pour le développement de l’Afrique, des solutions que les Africains n’ont pas pu trouver, eux-mêmes, chez eux. Une énième désillusion ?

Dès ce mardi 18 mai 2021, le président français, Emmanuel Macron, réunira une trentaine de dirigeants africains et européens à Paris, pour réagir au « choc économique » causé par un an de crise sanitaire. Malgré que le continent africain soit le plus épargné par la pandémie de Covid-19, la France, encore en confinement, a rassemblé sur son sol, ces dirigeants pour une réaction contre la récession des économies africaines face à la pandémie.

L’Afrique et les prévisions des supposés experts européens

L’ex-colonisateur, très soucieux du bien-être de ses administrés, se penchera sur la relance des économies africaines. En effet, l’idée de ce « Sommet sur le financement des économies africaines » aurait germé quand le Fonds monétaire international (FMI) a prévenu que l’Afrique pourrait se heurter à un déficit de financement de quelque 290 milliards de dollars, d’ici 2023. Une prévision reçue comme parole d’évangile par les dirigeants africains. Et pourtant, toutes les prévisions, faites sur l’hécatombe que va enregistrer l’Afrique à cause du virus, ont été fausses.

Dès le début de la pandémie, de nombreuses prévisions alarmistes pour l’Afrique avaient circulé. « L’Afrique doit se préparer au pire« , estimait l’OMS en mars 2020. De nombreux et sombres présages avaient fait craindre une hécatombe liée au Covid-19 en Afrique, en raison de l’insuffisance des structures sanitaires. « Mon cœur est en Afrique. Je suis inquiète (…). La maladie va sérieusement sévir sur le continent. Je vois des cadavres dans les rues d’Afrique », avait déclaré, au début de la pandémie, Melinda Gates, femme du milliardaire américain, Bill Gates.

Et pourtant, le continent a plutôt bien résisté. Alors, si l’hécatombe crainte n’a pas eu lieu jusqu’ici, pourquoi ne pas commencer à remettre en causse ces prévisions alarmistes de ces supposés « experts », qui ne se soucient que de l’Afrique ?

Un sommet pour l’Afrique, une énième désillusion ?

Jusqu’en mars 2021, l’Afrique a enregistré environ 121 000 morts liés au coronavirus. Un chiffre à peine supérieur à celui de la France, qui est environ 20 fois moins peuplée que le continent noir. Si l’épidémie de coronavirus tant redoutée, n’a jamais été une menace pour l’Afrique, pourquoi ne pas rechercher également sur le continent, les solutions pour ce déficit de financement, dont parle le Fonds monétaire international ?

Certes, sur le plan économique, le continent a subi de plein fouet le ralentissement commercial et financier mondial. L’économie africaine, très dépendante des échanges extérieurs basés sur ses matières premières, a également un besoin de financement pour relancer son économie. Mais, celle solution, laissée à la décision des supposés experts européens, qui avaient présagé l’hécatombe, ne sera qu’une énième désillusion.

Après plus de 60 ans d’indépendance, le constat est sans appel, quant aux diagnostics savamment élaborés par ces supposés experts européens pour sauver l’Afrique de sa pauvreté. Si un médecin, qui a traité, sans aucun succès et ceci pendant plusieurs années, une maladie incurable, n’a pas le courage de dire au patient qu’il est incompétent, le malade lui-même doit pouvoir se retirer et chercher d’autres alternatives. Combien de sommets n’ont pas été déjà faits ? A combien de conférences, sur le sous-développement de l’Afrique, les dirigeants n’ont pas encore assisté ? Et pourtant, le malade, toujours sur la table d’opération, se laisse dans les mains de médecins incompétents. Un sommet en France pour sortir l’Afrique de la crise et financer son développement, une énième désillusion, un énième sommet de la honte.