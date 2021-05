France – Présidentielle 2022 : Fabien Roussel officiellement investi candidat du PCF

Fabien Roussel, député PCF du Nord, a été investi ce dimanche, candidat du parti en vue de la présidentielle de 2022 par plus de 82% des adhérents.

Fabien Roussel a été officiellement investi candidat du PCF à la présidentielle de 2022 par plus de 82% des adhérents communistes, a annoncé ce dimanche, le parti. Selon le parti, plus de 30 000 des quelque 43 000 adhérents à jour de cotisation ont voté, dont 72,42% en faveur d’un candidat PCF à la présidentielle, 82,36% choisissant Fabien Roussel, secrétaire national du parti, pour porter cette candidature.

A lire aussi: France: l’ambassade du Bénin annonce la reprise de l’établissement des passeports biométriques

« Je suis candidat à la présidence de la République parce que la situation l’exige, parce que la France est riche du travail de tous nos compatriotes, toutes celles et ceux qui dans le public et dans le privé, donnent beaucoup et ne sont pas reconnus, méprisés, et précarisés », a défendu le député communiste du Nord.

Né le 16 avril 1969 à Béthune, Fabien Roussel est député dans la vingtième circonscription du Nord depuis 2017 et secrétaire national du PCF depuis le 25 novembre 2018.