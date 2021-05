France – Coronavirus: tests PCR gratuits pour les vacanciers étrangers

Afin de relancer l’activité touristique en France, les tests PCR seront gratuits pour les voyageurs étrangers, cet été.

Alors que la saison estivale va bientôt démarrer, la France met toutes les chances de son côté pour attirer les touristes étrangers. Le gouvernement français a donc décidé de rendre gratuits, les tests PCR pour les voyageurs étrangers, qui arrivent en France. « Le Parlement européen demande que les tests deviennent gratuits partout en Europe. On ne peut que le soutenir », a déclaré le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, dimanche dernier, sur Europe 1.

« C’est un enjeu économique pour nous, a expliqué le membre du gouvernement, on a besoin, on a envie, dans de bonnes conditions sanitaires, de rester la première destination touristique européenne et mondiale », a-t-il affirmé. En revanche, pas sûr que ces tests seront gratuits pour les Français, qui souhaitent voyager à l’étranger.

Le coût d’un test PCR est estimé entre 54 et 63 euros, même s’ils sont entièrement remboursés par la sécurité sociale française. « La France est un des seuls pays européens à ne pas faire payer le test PCR », a rappelé Clément Beaune. Il faut débourser 120 euros pour un test en Espagne, 116 euros au Royaume-Uni ou encore près de 300 euros en Suède.