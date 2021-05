France: Clermont Foot et ses Béninois montent en Ligue 1

Malgré une défaite contre Caen (1-2), samedi, à l’occasion de la dernière journée de Ligue, Clermont Foot a validé son ticket pour la montée en Ligue 1. Une belle saison des Auvergnats et ses internationaux béninois, qui retrouvent l’élite du foot français pour la première fois de son histoire.

Malgré un début de saison difficile et la crise du covid-19, Clermont Foot sera en Ligue 1, la saison prochaine. Les Clermontois, défaits par Caen (2-1), samedi, lors de la dernière journée de Ligue 2, ont terminé deuxième au classement, et donc montent en première division.

Déjà assurés d’atteindre leurs objectifs, les Auvergnats et leurs Béninois, Hountondji et Dossou, n’ont pas été très flamboyants face aux Caenais, qui luttent pour leur maintien en Ligue 2. Fébrile en première période, les poulains de Pascal Gastien ont été surpris par Prince Oniangué, qui ouvra le score à la 82è minute. Mais très vite, les visiteurs ont recollé à la marque, grâce à une sublime réalisation de Mohamed Bayo (89è). Sauf que dans les arrêts de jeu, Benjamin Jeannot donne la victoire à Caen sur une dernière tentative.

Clermont s’incline donc, mais jouera en Ligue, l’année prochaine, pour la première fois de son histoire, après avoir terminé à la 6e place, la première année, 10e la seconde et 5e l’an dernier. Une réussite donc pour les Auvergnats qui ont survolé les débats cette saison.

Meilleure défense du championnat (25 buts encaissés) et 3e meilleure attaque (61 buts marqués), les Auvergnats possèdent dans leur rang le meilleur buteur de Ligue 2 avec Mohamed Bayo, auteur de 22 réalisations. Jodel Dossou (12 buts) et Jim Avellinah (12 buts) ont également su tirer leur épingle du jeu, bien aidés par Jason Berthomier et ses 11 passes décisives.

La révélation Jodel Dossou

Arrivé l’été dernier grâce aux réseaux autrichiens du club, Jodel Dossou a été une véritable révélation, inscrivant également 12 buts et délivrant deux passes décisives. Par leur vitesse et leur percussion, L’attaquant béninois et son coéquipier, Allevinah, ont révolutionné l’attaque clermontoise et ont permis d’obtenir des points précieux. Si l’avant-garde clermontoise est la troisième de Ligue 2, c’est aussi grâce à eux.