France – Alerte sur des risques de guerre civile: Éric Zemmour a signé la tribune des militaires

Eric Zemmour compte parmi les signataires de la tribune des militaires, sortie ce 11 mai. Sur Twitter, le journaliste de CNews explique pourquoi il s’engage.

Après un premier brûlot rendu public fin avril, des militaires on fait publier, dimanche soir, dans Valeurs Actuelles, une deuxième tribune. Ouverte à la signature des citoyens, elle affirme, elle aussi, que « la guerre civile couve en France ». Et Eric Zemmour compte parmi les signataires !

Les termes sont les mêmes, la thématique reste inchangée, mais la forme est revisitée et les signataires plus mystérieux. Quinze jours après la publication d’un premier texte controversé, le 21 avril, qui avait suscité de vives critiques et ouvert la voie à des sanctions contre ses signataires, des militaires reprennent la parole, relayée par le même média, pour formuler ce qui ressemble à une nouvelle mise en garde face à la « déchéance » de la France. Définis comme « militaires d’actives » par Valeurs actuelles, les rédacteurs s’insurgent contre les critiques, dont ont fait l’objet « les vieux soldats », ayant signé la précédente tribune, et les sanctions qui pourraient leur être infligées.

Le décompte réalisé par Valeurs actuelles indique qu’à 18 heures, mardi 11 mai, la tribune de militaires d’active publiée dans ses colonnes, deux jours plus tôt, avait totalisé près de deux millions de visiteurs uniques et près de 250.000 signatures. Parmi les signataires, se trouvent Éric Ciotti, Éric Zemmour ou encore Marion Maréchal, directrice de l’Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), qui a confirmé à Valeurs actuelles qu’elle avait signé la tribune et qu’elle lui apportait son soutien.

Dans une série de tweets, Eric Zemmour a salué la nouvelle tribune des militaires, qu’il a signée cette semaine, et qui doit alerter les pouvoirs publics et les Français sur une situation électrique en France. Il soutient à propos des auteurs : « S’ils le font, c’est que la situation est vraiment gravissime« . Et de détailler : « Ils annoncent la guerre civile et évoquent de la part du gouvernement la lâcheté, la fourberie et la perversion (…) Le gouvernement macronien est dans le déni du réel. C’est une guérilla permanente, une guerre qui nous est menée par des gens qui ne se considèrent pas comme Français, et qui veulent arracher des territoires et les coloniser« .