France: 6 membres d’un groupuscule d’ultradroite interpellés pour un projet d’attentat

Mardi 4 mai, six membres d’un groupuscule d’ultradroite, baptisé « Honneur et nation », ont été arrêtés dans le Doubs et dans le Bas-Rhin, selon les informations de BFMTV , confirmées par une source judiciaire.

Encore un projet d’attentat devant la justice française. Les personnes concernées sont soupçonnées d’avoir voulu viser une loge maçonnique en Moselle. Elles avaient fait des recherches sur les explosifs et effectué des repérages. Lors des perquisitions, des armes, notamment des couteaux, et des munitions ont été découvertes, ainsi que de l’argent.

Trois d’entre eux, deux hommes et une femme, âgés de 29 à 56 ans, sont présentés, ce vendredi, à un juge d’instruction parisien en vue d’une éventuelle mise en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», selon la source judiciaire. Les trois autres ont été libérés sans poursuite à ce stade.