Français avec des armes arrêté en Centrafrique: la France dénonce une « instrumentalisation »

Deux jours après l’arrestation d’un Français détenant un arsenal militaire par l’armée centrafricaine, la France a réagi via son ministère des affaires étrangères. Elle a dénoncé une instrumentalisation savamment ourdie pour mettre à mal l’action de la France en Centrafrique.

L’information a fait le tour des réseaux et des médias. «Un ressortissant français a été arrêté aujourd’hui. C’était quelqu’un qui se disait journaliste, et chez qui on a retrouvé un arsenal très important», avait assuré le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazagui, au téléphone à l’AFP, sans davantage de détails. Réagissant à cette actualité, la diplomatie française a dénoncé une instrumentalisation dans l’affaire.

L’ancien militaire Juan Rémy Quignolot après son arrestation à Bangui, en Centrafrique, le 10 mai 2021.

« Nous déplorons l’instrumentalisation manifeste de cette arrestation et relevons que les informations personnelles de cette personne ont été immédiatement rendues publiques par le biais de réseaux de désinformation liés à la promotion d’intérêts bien identifiés qui sont habitués à viser la présence et l’action de la France en République centrafricaine », a déclaré la porte-parole du ministère.

L’ambassade « exerce sa protection consulaire envers lui comme elle le ferait à l’égard de tout ressortissant français, dans le plein respect de la Convention de Vienne sur les relations consulaires », a indiqué la porte-parole expliquant que « cette protection vise à s’assurer que la personne dispose d’un accès à un avocat, à un médecin et de ses conditions de détention ».

L’homme arrêté avait travaillé ponctuellement dans plusieurs organisations en Centrafrique comme garde du corps, selon des sources humanitaires. « Il avait fait un court passage dans l’armée dans sa jeunesse », a indiqué une source diplomatique à l’AFP.