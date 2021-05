Forbes: le classement des musiciens les plus riches d’Afrique, le Bénin absent du top 20

Le célèbre magazine américain, Forbes, a dévoilé son classement annuel des artistes africains les plus riches. Un classement dominé par l’icône sénégalaise, Youssou Ndour. Le Bénin ne figure pas dans le top 20.

Longtemps réduit à deux ou trois, la liste des artistes africains les plus riches s’est considérablement allongée ces dix dernières années. De plus en plus d’entre eux se classent à peu près au même niveau que leurs homologues du monde entier. Leurs maisons de luxe, leurs voitures et leur style de vie en disent long.

Le classement 2020-2021 de Forbes a dévoilé le top 20 de ces célébrités, qui font la fierté du continent noir. En première ligne, on retrouve l’icône de la musique sénégalaise, Youssou Ndour. Grande voix de la musique africaine, l’ancien ministre a une fortune estimée entre 145 et 150 millions de dollars.

Avec une valeur estimée à 80 millions de dollars, Akon est le deuxième dans la liste des musiciens les plus riches. La star américaine est à la fois producteur et auteur de chansons, avec des dizaines d’années d’expérience dans l’industrie musicale.

Le Sud-africain Black Coffee complète le podium avec un revenu évalué à 62 millions de dollars. Dans le reste du classement, on retrouve Don Jazzy (34 millions), Davido (26 millions), Wizkid (21 millions), Rudeboy (16,5 millions) et M.P (15,5 millions). Malgré l’émergence de plusieurs de ses artistes, le Bénin n’a aucun représentant dans ce classement.

Voici les 20 musiciens les plus riches d’Afrique en 2021

1-Youssu N’dour $145 millions (Sénégal )

2-Akon $80 millions (Sénégal )

3-Black coffee $60 millions (Afrique du Sud )

4-Wizkid $21 millions (Nigeria )

5-Davido $20 millions (Nigéria )

6-Don Jazzy $18 millions (Nigéria )

7-Burnaboy $17 millions (Nigéria )

8-2Baba $16.5 millions (Nigéria )

9-Rudeboy $16 millions (Nigéria )

10-Timaya $12 millions (Nigéria )

11-Olamide $12 millions (Nigéria )

12-Phyno $11 millions (Nigéria )

13-Dbanj $11 millions (Nigéria )

14-MR P $11 millions (Nigéria )

15-Akonthee $10 millions (Kenya)

16-Sarkodie $9 millions (Ghana)

17-Banky W $9 millions (Nigéria )

18-Bobby Wine $8 millions (Ouganda)

19-MI $8 millions ( Nigéria )

20-Jidenna $7 millions (Nigéria )