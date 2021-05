Football: voici l’hymne officiel de l’euro 2020 (vidéo)

L’hymne officiel de l’Euro 2020 a été dévoilé, ce vendredi 14 mai 2021. Il s’agit du titre « We Are The People », composé par le DJ néerlandais, Martin Garrix, avec la collaboration du groupe U2.

Comme le veut la tradition, chaque grande compétition a sa chanson, et le prochain Euro n’en fait pas exception. A moins d’un mois du lancement de la plus grande fête du foot européen, qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet, l’hymne officiel de la compétition a été dévoilé, ce vendredi.

Il s’agit du titre « We Are The People », composé par le DJ néerlandais, Martin Garrix, avec la collaboration des deux stars du groupe U2, Bono et The Edge. Un morceau qui va retentir, à n’en point douter, pendant toute la durée de la compétition.