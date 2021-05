Football: la règle des cinq changements prolongée

Ce vendredi 28 mai 2021, l’IFAB (International Football Association Board) s’est réuni pour décider ou non si la règle des cinq changements allait continuer. Finalement, la décision a été de conserver cette règle jusqu’en 2022.

Utilisée depuis mai 2020 pour pallier aux problèmes que rencontraient les clubs et les équipes à cause de la pandémie mondiale, la règle des cinq changements par match est officiellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

L’IFAB explique sa décision à travers un communiqué, ce vendredi, après sa réunion: « L’IFAB continuera à examiner l’impact de la pandémie sur le football et à consulter ses parties prenantes sur cette importante question de bien-être ».

Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact



Les clubs de foot vont donc pouvoir continuer à effectuer 5 changements, ce qui n’est pas du luxe, au vu de cette saison très longue et harassante. De plus, plusieurs compétitions continentales, telles que l’Euro et la Copa, se profilent. Cette décision va permettre au sélectionneur de faire souffler les joueurs.