Finale Coupe de France: présentation et compos probables du choc PSG-Monaco

Monaco et le Paris Saint-Germain s’affrontent, ce mercredi 19 mai 2021, en finale de la Coupe de France. Un énorme choc que les deux clubs auront l’ambition de remporter pour s’assurer au moins un trophée en fin de saison. Découvrez les enjeux et les compos probables de ce choc.

Après plusieurs matchs à enjeux et beaucoup de surprises, la Coupe de France arrive à son terme, avec la finale entre le PSG et Monaco, qui se dispute, ce mercredi. Un énorme choc pour deux équipes, qui ont à cœur de bien finir la saison.

Monaco en outsider

Cette saison, les confrontations entre le PSG et Monaco ont tourné à l’avantage des Monégasques. Les hommes de Niko Kovac ont battu le PSG, deux fois (3-2, 2-0), et se présentent pour cette finale dans une forme optimale.

Les coéquipiers de Cesc Fabregas ont parfaitement négocié leur match contre Rennes (2-1), dimanche dernier. Les Asémistes seront assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions s’ils battent Lens, dans quatre jours, pour la dernière journée du championnat.

Il ne fait aucun doute sur la volonté des Monégasques de remporter cette finale, pour laquelle le coach croate dispose d’un groupe au complet, et ils en ont les moyens face à des Parisiens bien trop irréguliers, cette saison.

Le PSG n’a pas droit à l’erreur

Tenants du titre, les hommes de Mauricio Pochettino ne veulent pas concéder leur première saison blanche sous l’ère qatari. En effet, s’ils ont encore l’opportunité de remporter le titre en Ligue 1, les joueurs de la capitale ne sont plus maîtres de leur destin et devront compter sur un nouveau faux-pas de Lille face à Angers, dimanche, pour conserver leur trône. Avant cela, ils chercheront à assurer un titre pour éventuellement rêver d’un doublé inespéré.

Pour ce match décisif et crucial, Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Parisiens, va composer avec un groupe diminué. Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Marco Verratti sont toujours à l’infirmerie, tandis que Presnel Kimpembe et Neymar, suspendus, attendent la position du CNOSF, saisi par leurs dirigeants, pour savoir s’ils pourront disputer ce match. En revanche, le prodige français, Kylian Mbappé, sera bien présent pour ce choc.

Les compos probables:

Monaco: Majecki – Disasi, Maripan, Badiashile – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique – Volland, Ben Yedder (c), Golovin.

Paris SG: Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Gueye, Paredes – Di Maria, Draxler, Mbappé – Icardi.