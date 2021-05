Facebook et Instagram: l’affichage du nombre de « likes » pourrait bientôt disparaître

C’est un moyen pour Facebook et Instagram de combattre la pression sociale. Les usagers vont voir débarquer une nouveauté: la possibilité de masquer les cœurs et pouces en l’air, histoire de ne pas se laisser influencer.

Depuis peu, Instagram teste, dans plusieurs pays à travers le monde, une mise à jour n’affichant plus le nombre de like par publication. Facebook et Instagram vont donner le choix aux utilisateurs de masquer le nombre de «cœurs», sans trancher le débat sur les effets potentiellement délétères de la quête de validation sur les réseaux. Les usagers des deux plateformes géantes du groupe Facebook vont avoir l’option de désactiver l’affichage du nombre de «likes» sous tous les contenus qui s’affichent sur leur fil, et ainsi réagir, ou non, sans se laisser influencer par l’avis des autres.

Ils pourront aussi suspendre cet indicateur de popularité pour les images et messages qu’ils postent en ligne. «Il y a le côté des consommateurs qui lisent et voient les contenus, et celui du partage. Vous pouvez contrôler des deux côtés», a résumé Adam Mosseri, le patron d’Instagram, lors d’une conférence de presse. Il sera aussi toujours possible de voir qui a donné un «cœur» à quel contenu – et donc de compter manuellement.

Stopper la course aus « likes »

La quête effrénée des «likes» inquiète de nombreux psychologues, notamment pour la santé mentale des adolescents, exposés au quotidien, souvent sans recul, à une vision enjolivée ou complètement artificielle de leur environnement et de leur entourage, sans compter les risques de harcèlement en ligne.

Du côté du réseau social, on explique que la démarche vise à « aider les gens à se concentrer moins sur leurs ‘j’aime’ et davantage à écrire leur propre histoire ». Une façon pour le réseau social de réduire la pression que génère la course aux likes. Si le principe de liker une publication ne va pas disparaître, les likes reçus resteront désormais confidentiels. En d’autres mots, il sera toujours possible de « liker » une photo, mais le nombre de petits cœurs ne sera plus affiché sous la publication, comme c’est le cas, aujourd’hui. Seul le détenteur du compte pourra savoir combien de likes sa publication a reçus.

La nouvelle option ne change rien au fonctionnement de l’algorithme, qui choisit quels messages apparaissent sur les fils personnalisés. Le système prédit quels contenus sont susceptibles d’intéresser chaque utilisateur en fonction de nombreux critères, y compris le nombre de «likes», mais aussi leurs goûts, leurs habitudes, etc.