Facebook confirme l’interdiction de Donald Trump sur le réseau social

Le Conseil de surveillance de Facebook a décidé, ce mercredi, de maintenir la décision d’interdiction de l’ancien président américain, Donald Trump, sur le réseau social.

Donald Trump ne pourra plus poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Au lendemain de l’invasion du capitole, Facebook avait décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre, l’ancien président américain, Donald Trump, sur le réseau social. Cette décision, préalablement prise, vient d’être confirmée par le Conseil de surveillance de Facebook.

Dans son communiqué, le conseil de surveillance estime toutefois qu’il n’était « pas approprié pour Facebook d’imposer » une sanction d’une durée indéfinie et lui demande de « réexaminer la décision arbitraire imposée le 7 janvier » dans les six prochains mois.

Le Conseil a également indiqué que Donald Trump « avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible » avec ses commentaires, le 6 janvier, jour de l’attaque. « Au moment de la publication des messages de Donald Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice, et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes », a-t-il détaillé.