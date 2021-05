Extension et mis en service d’ouvrages d’électrification: des localités du septentrion desservies

Le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, a procédé, ce weekend, au lancement de la 2e phase des travaux de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d’électricité au niveau régional, de la remise d’équipements solaires et de mise en service d’ouvrages d’électrification par extension.

C’est le site de construction de la centrale solaire IPP 10 Mégawatts de Natitingou qui a été la première étape de cette tournée ministérielle, débutée le vendredi 14 mai.

A Lire aussi: « Les comploteurs perdront toujours la face, car le Bénin a une grande âme »; Moele-Bénin

Un tour à l’entrepôt du groupement Eiffage-RMT a permis de constater la disponibilité des équipements nécessaires, pour la réalisation de la deuxième phase du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution de l’électricité dans les départements de l’Atacora, de la Donga, du Bourgou et des Collines, et dont les travaux ont été officiellement lancés par Dona Jean-Claude HOUSSOU, en présence des préfets de l’Atacora et de la Donga, de plusieurs maires des différentes communes des départements, du coordonnateur national MCA-Benin II et de plusieurs autorités politico-administratives et partenaires.

Dans sa prise de parole, le ministre Dona Jean-Claude Houssou a affirmé que c’est « une injustice de longue date qui vient d’être réparée, ce vendredi 14 mai 2021, dans la région septentrionale et les Collines, par le Bénin, avec l’appui des États-Unis à travers le projet MCA-Bénin II »

« La phase 2 que nous allons lancer, ce jour, permettra d’assurer la fiabilité du réseau, réduire les pertes techniques et de raccorder un plus grand nombre…Nous sommes à l’ère du dire et du faire« , a-t-il indiqué.

En effet, à travers ce projet, plus de 780 kilomètres de réseau seront touchés à Natitingou, Tanguieta, Batia, Materi, Cobly, Dassari, Porga, Kolokondé, Bassila, Penessoulou, Aledjo, Manigri, Prèkètè, N’dali, Sirarou, Boko, Komiguéa, Kilibo, Alafiarou, Tchaourou, Toui et Ouèssè, a rappelé le Coordonnateur national MCA-Benin, Monsieur Gabriel DEGEBEGNI, qui a relevé qu’il s’agira concrètement de faire passer la tension d’un niveau de 15 et 20 KV à un niveau de 33 KV, à travers le remplacement de certains matériaux-clés du réseau, tels que les armements, les isolateurs, les transformateurs et même les poteaux abîmés, par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée.

Les consignes du ministre sur la qualité des travaux

Le Ministre de l’Energie a également rappelé au groupement Eiffage-RMT, ses obligations incontournables que sont la qualité des travaux, le respect du délai d’exécution des travaux qui est de 7 mois, et le contenu local avec le respect de l’environnement.

Le Directeur général de la Société béninoise de l’énergie électrique (SBEE), Monsieur Jacques PARADIS, s’est réjoui et a rassuré les populations que toutes les dispositions nécessaires sont prises, afin qu’elles ne puissent pas trop subir les conséquences liées à la perturbation du réseau lors des travaux.

La tournée s’est poursuivie dans plusieurs autres localités. Le samedi 15 mai 2021, la délégation était à Bininsi, dans la commune de N’dali. Le Directeur adjoint de cabinet du ministère de l’Energie, Monsieur Franck Rufin TIGRI, représentant le ministre empêché, a procédé à la mise en service d’une mini-centrale solaire photovoltaïque résiliente et d’un centre multimédia à la grande satisfaction des populations.

Toujours en présence du Préfet du Borgou, Djibril MAMA CISSE, et du Maire de N’dali, le DAC/ME a procédé à la mise en service de l’ouvrage d’électrification de la localité de Gbégourou. Le même exercice a été fait à Gah Baka, dans la commune de Tchaourou, en présence du maire de cette commune.