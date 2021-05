Euro: Aymeric Laporte savoure sa première convocation avec l’Espagne

Convoqué avec l’Espagne pour disputer le prochain Euro, qui aura lieu en juin prochain, Aymeric Laporte a savouré la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Fraîchement naturalisé espagnol, Aymeric Laporte va disputer le prochain Euro avec la Roja. Le désormais franco-espagnol a été convoqué, ce lundi, par Luis Enrique, pour prendre part au tournoi. Sur les réseaux sociaux, le défenseur central de Manchester City, passé par Bilbao, a réagi à cette convocation.

« Merci à tous pour vos messages de soutien. Tout le monde le sait, la situation est ce qu’elle est, et je suis très honoré et très fier d’avoir la confiance du sélectionneur de la sélection espagnole. On se voit là-bas, j’espère. Bonne chance & suerte à tous« , a-t-il posté avec des emojis du drapeau français et espagnol.