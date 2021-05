Euro 2021: écarté de la liste de l’Espagne, Sergio Ramos réagit

Dans un message sur les réseaux sociaux, Sergio Ramos a réagi à sa non-convocation sur la liste de l’Espagne pour l’Euro 2021, qui aura lieu en juin prochain.

A la surprise générale, Sergio Ramos a été écarté du groupe de l’Espagne, pour disputer le prochain Euro, qui s’ouvre en juin 2021. Le capitaine du Real Madrid et ses coéquipiers madrilènes ont été laissés sur le quai par Luis Enrique. Le technicien espagnol a décidé de faire sans son défenseur, qui n’était pas suffisamment bien remis de ses blessures, pour participer à la compétition.

Une décision qui n’a pas tardé à faire réagir Sergio Ramos. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, l’arrière-garde madrilène, en fin de contrat en juin avec la Casa Blanca, regrette que ses soucis de santé le privent de disputer ce tournoi. « Cela me fait de la peine de ne pas pouvoir aider l’équipe et de ne pas pouvoir jouer avec l’Espagne« , a-t-il écrit.

Avant de souhaiter bonne chance à ses coéquipiers et de promettre de tout faire pour revenir à sa meilleure forme. « (…) Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire est de se reposer, de récupérer complètement et de revenir l’an prochain, comme je l’ai toujours fait. Ça fait mal de ne pas représenter mon pays, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite bonne chance à mes partenaires et j’espère qu’on fera un grand Euro. Je serai un supporter de chez moi », a ajouté le défenseur madrilène.