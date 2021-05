Euro 2020: la légende italienne, Gigi Buffon, désigne son favori

Dans des propos relayés par beIN Sports, ce samedi 15 mai 2021, l’ancien gardien de l’Italie, Gianluigi Buffon, désigne les champions du monde français comme les favoris incontestables de la compétition.

L’Euro 2020 démarre, le 11 juin prochain, dans moins de 3 semaines donc. Cette fois-ci encore, la compétition devrait être encore très disputée et réserver des surprises, quant au vainqueur. Mais pour l’ancien gardien de la Squadra Azzurra, Gigi Buffon, il n’y a aucun doute sur l’identité du futur vainqueur de cet Euro.

Dans des propos relayés par beIN sports, le gardien de la Juve cite la France, comme favorite incontestable de la compétition.

« L’équipe favorite de cet Euro, pour sa qualité individuelle, collective et pour le nombre de grands joueurs qu’elle possède, c’est la France. Elle a deux équipes et demie d’une valeur exceptionnelle et un grand entraîneur sans aucun doute. Et derrière la France, je dirais l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. Et je dirais aussi l’Angleterre qui a beaucoup progressé. », a tranché l’Italien

Si la qualité de l’effectif français n’est plus à démontrer, plusieurs autres équipes européennes possèdent des joueurs tout aussi extraordinaires. C’est le cas du champion d’Europe en titre, le Portugal, qui verra Cristiano Ronaldo, disputer sa dernière compétition continentale avec sa sélection. A quelques semaines du début de l’Euro, la compétition semble plus ouverte que jamais.