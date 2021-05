Euro 2020: Espagne, Luis Enrique justifie l’absence de Sergio Ramos

Présent en conférence de presse, ce lundi 25 mai 2021, Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne, a expliqué ses choix pour composer sa liste des 24 pour l’Euro 2020, et notamment l’absence de Sergio Ramos. Le technicien espagnol s’est dit attristé.

Luis Enrique a pris des décisions d’importance pour composer la liste des sélectionnés de l’Espagne pour l’Euro 2020. D’abord, le technicien de la Roja n’a pris que 24 joueurs alors que, comme tous ses homologues, il avait le droit d’en convoquer 26. Ensuite, il a laissé de côté son capitaine Sergio Ramos (35 ans), qui se remet d’une longue blessure.

En conférence de presse, ce lundi, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a justifié ce choix fort de se priver de son capitaine.

«Mention spéciale à Sergio Ramos qui ne viendra pas puisqu’il n’a pas pu être en condition, depuis janvier, c’est une décision difficile. J’ai eu l’opportunité de parler avec lui, hier soir, c’est difficile et dur, ça me fait mal. Il a toujours tout donné pour la sélection, mais je sens que c’est une décision pour le bien du groupe. Je lui ai conseillé d’être sûr de lui-même, de ne penser qu’à lui, pour continuer en club et en sélection», a-t-il d’abord lancé avant de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet.

Ensuite, Enrique, conscient du retentissement médiatique que va avoir son choix, a répondu aux multiples questions des journalistes.

«J’aurais aimé que Sergio soit là. Il y avait une possibilité qu’il récupère de sa blessure jusqu’à l’Euro, mais je le voyais comme peu probable, vu que les derniers mois, il n’a pas pu jouer assez… C’est une décision mûrement réfléchie, j’ai parlé un peu avec lui lors du match du Real Madrid contre Séville, de son état. Je maintiens la conversation privée. Mais je dois prendre les meilleures décisions pour l’équipe. Je l’ai toujours admiré, mais je dois tout faire, avec mon staff, pour le bien du groupe… C’est ce qui s’est passé avant et après le rassemblement de mars qui a été déterminant dans ce cas», a-t-il expliqué

Pas sûr que ses explications soient suffisantes, quand on voit la convocation de certains joueurs comme Busquets ou Adama Traoré, qui sortent d’une saison tout aussi difficile d’avec leur club. Luis Enrique a intérêt à ce que l’Espagne ne se rate pas lors de cet Euro.