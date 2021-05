Euro 2020: Didier Deschamps désigne ses favoris pour la victoire finale

Dans un interview accordée a Kicker, ce lundi 10 mai 2021, l’entraîneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a nommé 6 équipes qu’ils considèrent comme favorites pour le prochain Euro. Le champion du monde 1998 n’a pas cité les Bleus.

Reporté d’un an, l’Euro 2020 va débuter dans quelques semaines. A cette édition, et comme très souvent, d’ailleurs, aucune nation ne semble se démarquer des autres. Mais il y a quand même certains pays qui ont un avantage sur les autres, c’est en tout cas ce que pense Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe de France.

Interrogé pour Kicker sur son favori au sacre final à l’Euro, le champion du monde 1998 est resté plutôt mesuré. « Je pense aux six nations européennes les plus importantes : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et l’Angleterre. Grâce à leur niveau, tous ces pays sont capables de remporter un championnat d’Europe ou une Coupe du monde. ».

Il est évident que les six pays cités on l’effectif et les moyens pour remporter le prochain Euro. Mais, l’entraîneur français a, volontairement ou non, zappé l’équipe de France, qui est quand même champion du monde en titre, et qui compte dans ses rangs, le prodige Kylian Mbappe.

Cet Euro devrait être aussi le dernier de certains joueurs comme Ronaldo ou Ramos, ce qui devrait leur donner plus de motivation pour tenter de gagner le titre avec leur sélection une dernière fois. Rendez-vous le 11 juillet prochain, date de la finale de la compétition, pour voir si Didier Deschamps a vu juste.