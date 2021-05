« Etre payé à 1500$ pour faire des siestes », l’emploi de rêve offert par une entreprise de matelas

La société EachNight, spécialisée dans la fabrication de matelas, a annoncé qu’elle recherche des « examinateurs de sieste », qui seraient payés à 1 500 dollars chacun pour faire des siestes quotidiennes pendant 30 jours et documenter leur expérience en produisant des comptes-rendus de ces siestes. Cela représente 50 dollars par sieste.

Etes-vous un expert de la sieste? Si oui, cette entreprise a le travail idéal pour vous. EachNight.com est une plateforme qui propose des comparaisons de matelas, de literie et d’autres articles liés au sommeil et le bien-être. Pour étudier les « avantages et inconvénients de la sieste », elle recherche une équipe de « critiques de sieste » pour documenter leur repos de mi-journée.

Eachnight recherche cinq personnes qu’elle paiera 1 500 dollars pour faire la sieste, tous les jours pendant 30 jours, et tester les théories sur les avantages et les inconvénients des petits sommeils. L’objectif de Eachnight est de démythifier l’idée que la sieste est réservée aux enfants, mais qu’elle est, en fait, saine pour les adultes qui travaillent.

Pour postuler, il faut pouvoir faire une sieste sans être dérangé pendant 30 jours et avoir de « solides compétences rédactionnelles en anglais ». Les candidats peuvent provenir de n’importe quel pays, mais doivent être âgés de 18 ans ou plus.

« Nous recrutons actuellement une équipe de cinq personnes pour devenir des « examinateurs de sieste » et être payés pour faire la sieste ! Et, non, nous ne plaisantons pas… » . « Les participants devront prendre part à un appel vidéo avant et après chaque expérience, afin de s’assurer qu’ils ont bien compris leurs tâches, et remplir un questionnaire verbal détaillant leurs expériences et leurs résultats », peut-on lire sur l’avis de recrutement. « Les candidats de tous les pays sont les bienvenus, mais doivent être âgés de plus de 18 ans. Les candidatures seront fermées le 31 mai 2021. », a indiqué l’avis qui peut être consulté sur le site de l’entreprise: eachnight.com.