Etats-Unis: un garçon de 2 ans a tiré sur ses parents avec une arme trouvée sur la table de nuit

Un couple de West Bath, une ville du comté de Sagadahoc, dans le Maine (États-Unis), a été blessé, ce mercredi matin, lorsque leur enfant de deux ans leur a tiré dessus avec une arme de poing. Selon la police, il s’agit d’un garçon de 2 ans qui a blessé ses parents ainsi que lui-même après avoir tiré avec une arme à feu.

Le shérif du comté de Sagadahoc, Joel Merry, a déclaré que l’enfant a ramassé l’arme qui se trouvait sur une table de nuit et a tiré sur sa mère et son père. La mère, âgée de 22 ans, a été blessée à la jambe et le père, âgé de 25 ans, a reçu une balle dans la tête. Le garçon a été frappé au visage par le recul de l’arme.

Tous trois ont été transportés à l’hôpital Mid Coast. Les blessures ne sont pas considérées comme mettant la vie en danger. Le bébé du couple, âgé de trois semaines, a été confié à sa grand-mère, qui vit également dans la maison, mais n’était pas présente au moment de l’incident. Le drame fait l’objet d’une enquête par le bureau du shérif du comté de Sagadahoc, en collaboration avec le bureau du procureur.