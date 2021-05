Etats-Unis: mort de Joe Lara, l’acteur de la série « Tarzan », dans un crash d’avion

Joe Lara était à bord d’un petit avion d’affaires, transportant sept personnes, qui s’est écrasé, samedi, dans le Tennessee. Les secouristes sont sans espoir de retrouver des survivants.

L’acteur Joe Lara, qui incarnait Tarzan dans la série américaine du même nom, est mort à l’âge de 58 ans, dimanche 30 mai. Joe Lara était à bord d’un petit avion d’affaires, qui s’est écrasé dans le Tennessee. L’appareil avait décollé, samedi, de l’aéroport de Smyrna dans le Tennessee et devait se rendre à Palm Beach en Floride. Il s’est écrasé peu après le décollage dans un lac. On ignore encore les raisons de ce drame. Sa femme était avec lui dans l’avion. Au total, sept personnes étaient à bord.

Dimanche, à la mi-journée, les secours avaient récupéré des débris de l’avion et des restes humains, rapporte le «New York Times». Lors d’une conférence de presse, samedi soir, le Capitaine Joshua Sanders de la brigade des pompiers du comté de Rutherford avait fait savoir que les équipes ne cherchaient «plus de survivants» à ce stade. Le Conseil national de la sécurité des transports a envoyé deux enquêteurs sur les lieux pour déterminer les circonstances de l’accident. Un premier rapport préliminaire devrait être rendu dans deux semaines. Le rapport définitif sur les causes du crash pourrait, lui, prendre jusqu’à deux ans à être émis.

Joe Lara avait incarné Tarzan dans la série du même nom, en 1996 et 1997. Il avait débuté sa carrière au cinéma en 1988 dans le film « Night wars » et avait tourné, un an plus tard, dans le film « Tarzan in Manhattan ». En 1996, il endosse à nouveau le rôle de Tarzan dans le film « Les aventures fantastiques de Tarzan ». Sa filmographie comprend aussi « Opération Delta force », « Conan » ou « Death game ». Il s’était retiré des plateaux en 2002 pour se consacrer à la musique. Joe Lara avait commencé sa carrière comme mannequin en travaillant pour Pierre Cardin, Armani ou Versace.