Etats-Unis: l’ancien ministre des finances, Komi Koutché décroche un PhD

Parti aux Etats Unis pour poursuivre ses études avant de devenir un exilé politique ans le pays de Sam, l’ancien argentier national sous le président Boni Yayi vient de décrocher ce lundi 3 Mai 2021, son PhD, l’équivalent du doctorat.

L’ancien Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et des Programmes de Dénationalisation du Bénin, Komi Koutché a soutenu ce lundi 03 mai 2021à l’université Georges Washington des États-Unis son PhD.

L’acteur politique de l’opposition au régime du président Patrice Talon a brillamment défendu sa thèse qui portait sur le thème: « Pubic Investment, Foreign Direct Investment, and Budget Deficit in the West African Economic and Monetary Union. » entendez: « investissement public, investissement direct étranger et déficit budgétaire dans l’union économique et monétaire Ouest africaine ».

À la fin de sa présentation, il a été élevé au grade de Dr. en Finances avec la Mention très honorable et a reçu les félicitations du jury et le satisfecit du Corps scientifique.

Originaire de Bantè, une Commune qui est depuis quelques mois sous les feux de rampe avec des violences perlées lors de chaque élection depuis l’avènement du régime de la rupture, Komi Koutché est sous condamnation judiciaire dans son pays.

Sa gestion à la tête du fonds national de micro finance a fait l’objet d’audit de la part des dirigeants actuels. Poursuivi par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), il fut condamné par contumace à 20 ans de prison.