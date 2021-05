Espagne: la dernière journée de Liga décalée

La Liga a annoncé, ce lundi 17 mai 2021, le décalage de certains matchs de la dernière journée de Liga, au samedi 22 mai à 18 heures. Cette décision a été prise dans le but de maintenir le suspens déjà insoutenable du championnat espagnol, cette saison.

La fin de saison en Liga est palpitante et tient encore tous les amateurs du foot espagnol en haleine. A une journée de la fin, le Real et l’Atletico Madrid peuvent encore être titrés. Après avoir analysé les résultats de la 37eme journée de Liga, et dans le but de préserver le suspens jusqu’au bout de la saison, la Liga a décidé de décaler toutes les rencontres, qui auront un incident sur le classement général, au samedi 22 mai à 18 heures.

Six matches de cette 38ème journée seront joués à 18h00, le samedi 22 mai 2021, tandis que Levante UD – Cádiz CF sera joué, le vendredi 21, à 21h00, et Granada CF – Getafe CF et Séville FC – Deportivo Alavés, qui seront joués, le dimanche 23 mai. Cette décision offrira, notamment un jour de plus de repos à Villarreal, avant la finale de Ligue Europa contre Manchester United.