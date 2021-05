Eric Bailly et Iheanacho titulaires, les compos officielles de Manchester United vs Leicester

Manchester United accueille Leicester City ce soir (17h GMT) dans le cadre de la 36è journée de Premier League. Un duel au sommet entre le deuxième et le quatrième au classement. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Pour ce match, Olé Gunnar Solskjaer a mis l’intégralité de son onze-type au repos. L’opportunité pour l’Ivoirien Eric Bailly et son compatriote et coéquipier de gratter quelques minutes. Alors que, du coté des Foxes, Brendan Rodgers a profité de l’occasion pour mettre son onze-type, Kelechi Iheanacho et Wilfried Ndidi vont débuter la rencontre.

Les compositions d’équipes

Manchester United : De Gea, Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles, Matic, Van de Beek, Mata, Amad, Greenwood, Elanga

Leicester City : Kasper, Thomas, Fofana, Soyuncu, Castagne, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Perez, Vardy, Iheanacho