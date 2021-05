Equipe de France: Mathieu Valbuena réagit au retour de Karim Benzema chez les Bleus

Cinq ans après sa dernière convocation, Karim Benzema va retrouver l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid a été retenu dans la liste des joueurs appelés pour disputer l’Euro, un retour commenté par Mathieu Valbuena.

Improbable, il y a encore une semaine, c’est désormais une réalité. Karim Benzema va disputer le prochain Euro, qui débute dans moins d’un mois. L’attaquant du Real Madrid est retenu par Didier Deschamps dans sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour prendre part à la compétition. L’occasion pour le Merengue de faire à nouveau ses preuves, cinq ans après sa dernière rencontre en sélection face à l’Arménie.

Interrogé par RMC Sport suite à ce retour ultra-médiatisé, Mathieu Valbuena, qui a eu des démêlés sur le plan juridique avec l’intéressé, s’est montré peu loquace sur le sujet. « Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus. S’il peut apporter un plus à cette équipe de France, tant mieux pour les Bleus. Cela va se jouer sur le terrain, je n’ai rien de plus à dire sur ce sujet-là. Il y a un choix du sélectionneur, si l’équipe de France marche et performe, on dira que Didier s’est adapté malgré un contexte difficile« , a commenté l’ancien Marseillais.

« Si la France échoue et performe moins, on ne lui en voudra pas. C’est aussi ce que sait bien faire Didier Deschamps, faire ses listes. Il sait aussi qu’en attaque, il n’a aucune garantie, il a fait ses choix, je pense que DD sortira gagnant dans tous les cas et il est très malin par rapport à ça », a-t-il ajouté.