Equipe de France: Karim Benzema vers un retour chez les Bleus

L’attaquant vedette du Real Madrid, Karim Benzema, devrait figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2020, selon Le Parisien. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa liste, ce mardi 18 mai 2021.

Le rêve de la plupart des supporters de l’équipe de France est sur le point de se réaliser. La rumeur est sortie dans la journée de lundi, et a pris de l’ampleur, ce mardi. L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, devrait bel et bien faire son retour chez les Bleus pour le prochain Euro.

Benzema va donc retrouver les Bleus plus de 5 ans après sa dernière convocation. Pour rappel, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait écarté l’attaquant du Real suite à l’affaire de la sextape. La relation entre Deschamps et Benzema s’est totalement brisée quand le buteur a déclaré que son sélectionneur avait « cédé sous la pression d’une partie raciste de la France ».

Mais des voix s’élèvent depuis des mois pour réclamer le retour du Français en sélection. Il faut dire que l’attaquant du Real marche sur l’eau cette saison avec, notamment, pas moins de 22 buts inscrits en Liga, et une domination totale de l’attaque des Merengues.

Le sélectionneur des Bleus a été probablement attentif à toutes ses voix et a décidé de tourner la page de la punition. Réuni, ce mardi, avec son staff au siège de la FFF, le patron des Bleus va procéder aux derniers arbitrages et acter, sans doute, la réintégration du meilleur attaquant français de la saison (29 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues).

Rendez-vous dans la soirée de ce mardi, pour découvrir la liste définitive de Didier Deschamps pour l’Euro 2020, et voir si le retour de Karim Benzema sera acté.