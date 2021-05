Equipe de France: Didier Deschamps explique le retour de Benzema

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, figure comme prévu dans la liste de 26 joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour l’Euro, après pratiquement 6 ans d’absence. Le sélectionneur des Bleus a justifié son choix face à la presse, ce mardi 18 mai 2021.

C’était encore invraisemblable, il y a quelques semaines, c’est désormais officiel. Karim Benzema va bel et bien participer à l’Euro avec la France. Une surprise, au vu de la cassure profonde qu’il y a eu entre le sélectionneur et le joueur.

Interrogé sur le retour de l’attaquant du Real chez les Bleus, après l’annonce de sa liste, Deschamps a tenu à s’expliquer. Le patron de l’équipe de France a, notamment, révélé avoir eu une longue discussion avec Benzema.

« Je n’ai pas la capacité, personne ne l’a, Karim non plus, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c’est aujourd’hui et demain. Bien évidemment, pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes, dont une très importante : on s’est vu et on a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Ensuite, j’ai eu une longue réflexion par rapport à plein de choses pour en arriver à prendre cette décision », a expliqué le champion du monde 2018 au micro de TF1 et M6.

Deschamps a ensuite refusé de dévoiler le contenu de sa discussion avec Benzema, mais assure que désormais le climat était apaisé entre lui et son joueur, et que le plus important était l’équipe de France.

« Je ne vais pas vous dévoiler un mot de notre discussion, ça ne regarde que nous deux, mais il en avait besoin et moi aussi. Climat apaisé ? Tout un chacun, dont moi, aspire à avoir le climat le plus apaisé possible, même si, par expérience, dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences importantes. Mais je ne veux pas faire un cas particulier, depuis que je suis sélectionneur, j’ai déjà été confronté à des situations difficiles avec certains joueurs, j’ai toujours passé outre mon cas personnel parce que je considère que l’équipe de France est au-dessus de tout, elle ne m’appartient pas. », a admis Didier Deschamps.