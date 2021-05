Equipe de France: Benzema réagit à son retour chez les Bleus

De retour en équipe de France, cinq ans après sa dernière convocation chez les Bleus, Karim Benzema a savouré la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Annoncé par la presse française, c’est désormais officiel. Karim Benzema va disputer le prochain Euro, qui débute dans moins d’un mois. L’attaquant du Real Madrid est retenu par Didier Deschamps dans sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour prendre part à la compétition.

L’annonce de son retour a déclenché une vague d’enthousiasme chez les Français, et aussi au sein de la sélection tricolore. Sur ses réseaux sociaux, KB9 a aussi partagé son bonheur de porter à nouveau la tunique française.

« Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde, a-t-il tweeté. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah« .

Quelques minutes plus tôt, le buteur du PSG, Kylian Mbappé, avait aussi réagi au grand retour de son compatriote en sélection.