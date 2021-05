Enseignement supérieur: l’évaluation des enseignants-chercheurs par le CAMES effective dès 2022

Dès l’année 2022, les enseignants-chercheurs et les chercheurs de l’enseignement supérieur seront évalués par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames).

L’information est parvenue, le 28 Avril dernier, aux recteurs, présidents d’université, directeurs généraux d’institution d’enseignement supérieur et de recherche. Une note d’information du secrétaire général, grand chancelier de l’Oipa/Cames, président de la Commission éthique et déontologie, professeur Bertrand Mbatchi, leur a été adressée.

L’évaluation se fera sur la base d’un avant-projet du Guide d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs. La diffusion de cet avant-projet de guide d’évaluation est recommandée par le SG/Cames pour la synthèse des éventuelles contributions ou avis motivés, au plus tard le 10 mai 2021, délai de rigueur. Lire ci-dessous, le contenu de la note adressée aux présidents d’université et autres.

Correspondance du professeur Bertrand Mbatchi

« J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, l’avant-projet du Guide d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs (Gee-Cc), devant prendre effet en 2022, après sa validation par le Conseil des ministres.

A titre de rappel, il avait été acté, conformément au Plan stratégique de développement du Cames, que le Gee-Cc devrait être révisé tous les cinq (5) ans, pour s’inscrire dans la démarche d’amélioration continue de la qualité. Cet avant-projet a été élaboré de manière participative et inclusive, en associant les enseignants-chercheurs et chercheurs par l’entremise des membres des Comités techniques spécialisés (Cts) et des responsables d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche par le biais du Comité consultatif général (Ccg).

L’objet de la promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs par le Cames étant de proposer aux Etats membres une élite compétitive, capable d’accompagner leur essor socio-économique, la relecture du Gee-Cc a également pris en compte les avis pertinents énoncés par des responsables politiques et d’autres acteurs de la société.

Ainsi, cet avant-projet introduit et renforce des paramètres d’analyse et facteurs d’appréciation, pour mettre notre institution au diapason des pratiques actuelles d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs à l’international, en vue de leur conférer les atouts indispensables, pour répondre efficacement aux attentes de la société dans les pays membres et partout ailleurs dans le monde.

En définitive, cet avant-projet façonne davantage le promu du Cames, en un acteur doué d’une ouverture d’esprit et qui sait utiliser les dispositifs matériels et immatériels performants de son époque, pour faire éclore son génie créatif en bonne intelligence avec les autres, afin d’accélérer le recul de l’ignorance et le progrès de la société.

Je vous prie de bien vouloir assurer une diffusion de cet avant-projet ainsi que de cette note et de me faire parvenir la synthèse des éventuelles contributions ou avis motivés, au plus tard le 10 mai 2021, délai de rigueur »,