Enceinte d’un nouveau bébé, Angélique Kidjo annonce son accouchement pour ce 18 juin (Vidéo)

« Mother Nature », c’est le titre du prochain album annoncé par l’emblématique Angélique Kidjo. La diva béninoise a fait l’annonce, vendredi 21 mai, avec une vidéo teaser.

Angélique Kidjo a annoncé, vendredi 21 mai, la sortie de son prochain album, « Mother Nature ». L’album de 13 chansons sortira le 18 juin et comprendra des contributions de Burna Boy, Sampa the Great, EarthGang, Yemi Alade, et plus encore. Les producteurs de Mother Nature sont Kel P, James Poyser de The Roots, Vtek, Rexxie, Synematik, Blue Lab Beats et Dany Synthé.

C’est en pleine crise de la pandémie de Coronavirus, pendant le confinement, que la diva béninoise a commencé à écrire son album. Le visuel de « Africa, One of a Kind » a été réalisé par Drahmas Omofresh, et tourné dans divers endroits au Bénin et au Mali. La danse présentée dans le clip s’appelle le Gogbahoun, originaire du village natal d’Angélique, Ouidah, au Bénin. Culture et tradition sont à l’honneur dans cette nouvelle sonorité traditionnelle et moderne, qui plonge au cœur d’une découverte paradisiaque du continent africain.

« Je suis si fière d’annoncer mon nouvel album ′′ Mère Nature ′′ à venir le 18 juin. Cet album est une lettre d’amour à Mère Terre et toutes les valeurs que nous avons de chères : vérité, confiance, amour, connexion. S’il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c’est que nous faisons tous partie du même écosystème – cette planète est tout ce que nous avons. Je suis très reconnaissante d’avoir tant d’invités qui me rejoignent de l’album… et bien d’autres ! Je suis également ravie, ce matin, de partager une nouvelle chanson ‘Africa, One Of A Kind’ avec M. Eazi et Salif Keita. », a écrit Angélique Kidjo sur sa page Facebook.

Pendant que le coronavirus avait enfermé tout le monde, la chanteuse béninoise aux 4 Grammy Awards n’avait pas cédé à l’ennui. Les deux divas de la musique africaine, Angélique Kidjo et la belle Yemi Alade, se sont réunies sur leur dernier tube ‘‘SHEKERE’’, pour lancer le #shekeredancechallenge. L’emblématique chanteuse s’était également jetée à l’eau pour occuper les internautes pendant cette période de confinement.