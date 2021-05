En France, Muhammadu Buhari discutera des questions sécuritaires avec Emmanuel Macron

Le président nigérian Muhammadu Buhari va quitter Abuja ce dimanche 16 mai 2021, pour se rendre en France, afin de prendre part à un sommet de quatre jours sur la finance africaine. En marge du sommet, il va s’entretenir avec le président Emmanuel Macron sur des questions sécuritaires.

Selon les informations de la présidence nigériane, Macron et Buhari vont discuter des préoccupations croissantes en matière de sécurité dans les régions du Sahel et du lac Tchad. Ils échangeront également sur les relations politiques, les liens économiques, du changement climatique et du partenariat pour soutenir le secteur de la santé, en particulier pour contrôler la propagation du COVID-19 avec plus de recherche et de vaccins.

A lire aussi: Kemi Seba: « Beaucoup m’ont proposé de déstabiliser le Bénin »

Le sommet, explique la présidence, « sera axé sur l’examen de l’économie africaine, à la suite des chocs de la pandémie de coronavirus et sur l’obtention d’un soulagement, en particulier en raison de l’augmentation du fardeau de la dette des pays ».

Au cours de son séjour parisien, le chef d’Etat du Nigéria, recevra des acteurs clés du secteur pétrolier et gazier, de l’ingénierie et des télécommunications, le représentant du Conseil européen et de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité et la Commission, ainsi que des membres de la communauté nigériane.