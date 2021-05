[En Direct] Bénin: Patrice Talon prête serment pour un second mandat

Ce dimanche 23 mai 2021, le président Patrice Talon prête serment pour son second mandat. Réélu à l’issue du scrutin présidentiel du 11 avril, il entame ce jour son dernier mandat, conformément à la Constitution actuellement en vigueur.

La dernière étape qui met fin au processus électoral de la présidentielle 2021 se déroule ce dimanche à Porto-Novo. Il s’agit de la cérémonie de prestation de serment de Patrice Talon, réélu à l’occasion dudit processus. Il prête serment devant les membres de la Cour constitutionnelle pour briguer un deuxième mandat de 5 ans.

En duo avec Marima Chabi Talata, première Vice-présidente de la République, Patrice Talon a été réélu face aux duos de Soumanou-Hounkpè et Kohoué-Agossa. Porté par plusieurs partis et mouvements politiques, il a battu ces deux duos qui se réclament de l’opposition non radicale.

Il faut noter que l’élection présidentielle du 11 avril dernier a été organisée conformément aux mois lois électorale, notamment la Constitution révisée. Ce nouveau texte exige désormais des duos de candidatures (Président et Vice-président) et fixe la prestation de serment du président élu au dimanche 23 mai 2021.